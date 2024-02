Marco Calabrese Ceo di Eau De Milano premiato a Sanremo

Roma, 13 feb. (askanews) - Il Ceo di Eau De Milano Marco Calabrese, ha ricevuto il premio SANREMOSI NOVELLA 2000 AWARD, come eccellenza del made in italy nel mondo. Eau De Milano ha realizzato i prodotti più venduti al mondo e nella top ten dei profumi più famosi. Eau De Milano nasce nel 2022 per la voglia di creare un prodotto made in italy, in più è una celebrazione di Milano riconosciuta come una delle metropoli patria del lusso, della moda e status symbol importante a livello di tendenze. Esperienza nel settore da 20 anni, ho collaborato con grandi marchi per la realizzazione di prodotti rivelati i più venduti al mondo e nella top ten dei profumi. Tra i progetti futuri, l'espansione in nuove aree geografiche a livello internazionale. In collaborazione con Novella 2000 e il direttore Roberto Alessi, Paolo Chiparo della Stars Management, ha avviato il progetto di abbellimento e ristrutturazione della statua di Mike Bongiorno a Sanremo, con il patrocinio del Comune di Sanremo, sia come illuminazione sia a livello di arredo urbano perché la statua di Mike è un pezzo della nostra cultura.