Malattie rare, Morrone: nel Lazio più numerose di quanto crediamo

Roma, 14 mar. (askanews) - "Le malattie rare nella Regione Lazio sono davvero molto più numerose di quanto noi non crediamo. Il Piano nazionale per le Malattie rare è importante che venga riconosciuto e trasmesso a tutti, per poter passare dalla diagnosi all'evento terapeutico. Abbiamo necessità di avere dati, di avere diagnosi, di avere numeri epidemiologici che ci consentono di venire incontro ai malati, che possono, attraverso le terapie, condurre una vita sana e dignitosa, nella nostra regione, in Italia e nel mondo". Lo ha detto il prof. Aldo Morrone, Direttore Scientifico IISMAS (Istituto Internazionale Scienze Mediche, Antropologiche e Sociali), a margine del convegno "Malattie rare nella Regione Lazio - Dal nuovo piano nazionale delle malattie rare all'innovazione terapeutica", promosso da IISMAS e organizzato da DreamCom, con il patrocinio della Regione Lazio.