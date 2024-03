Macron denuncia la "mancanza di dignità" politici russi: sono nervosi

Roma, 22 mar. (askanews) - Al termine del Consiglio europeo a Bruxelles, il presidente francese Emmanuel Macron ha denunciato la "mancanza di dignità" dei politici russi, dopo i commenti aggressivi e di cattivo gusto nei confronti della Francia, con riferimento alle frasi del deputato e vice-presidente della Duma Piotr Tolstoy, il quale ha giurato morte a qualsiasi soldato francese in territorio ucraino e insultato l'orientamento sessuale del premier francese Gabriel Attal in un'intervista a BFMT.

"Non entrerò nella serie di commenti e risposte sulle dichiarazioni. Credo che la loro mancanza di dignità sia ragione sufficiente per non commentarli. Vorrei semplicemente esprimere il mio stupore su una simile nervosità e una simile mancanza di nervi presso i funzionari russi. La dice lunga sulla situazione collettiva dei leader di questo Paese".