Lollobrigida: dazi? Commento i fatti, export è in crescita di 7,5 mld

Rho, 5 mag. (askanews) - "Siamo fiduciosi che la trattativa che ha visto l'Italia protagonista nell'agevolarla con gli Stati Uniti, metta in condizione anche i nostri amici statunitensi di comprendere quanto la produzione di qualità italiana sia un buon affare per i nostri imprenditori, ci mancherebbe altro, ma lo sia anche per la distribuzione e retail statunitense che hanno un valore aggiunto rispetto a ciò che viene importato dall'Italia, molto molto importante". Lo ha detto il ministro dell'Agricoltura, Francesco Lollobrigida, rispondendo alle preoccupazioni riguardanti i dazi Usa, a margine dell'inaugurazione di TuttoFood alla fiera di Milano a Rho.

Lollobrigida ha detto di non voler "commentare i se ma commentare gli stati di fatto, che sono un export in crescita di 7 miliardi e mezzo, con una crescita in costante aumento, con mercati che si consolidano, mercati nuovi che apriamo grazie ai nostri imprenditori e alle loro capacità e un governo che li accompagna garantendo una condizione di approccio in quei mercati migliore rispetto al passato".