L'incontro ravvicinato tra le navi cinesi e di Taiwan

Milano, 24 mag. (askanews) - La guardia costiera taiwanese ha diffuso le immagini che mostrano l'incontro ravvicinato tra le loro navi e quelle della guardia costiera cinese vicino alle isole di Dongyin (Matsu) e Wuqiu (Kinmen), nel secondo giorno di manovre cinesi per accerchiare Taiwan.

Taiwan ha localizzato oggi decine di aerei da guerra e navi della marina cinese al largo delle sue coste nel secondo giorno di una grande esercitazione che l'Esercito popolare di liberazione cinese ha lanciato in risposta all'insediamento della nuova leadership dell'isola. La Cina ha diffuso comunicati in cui afferma che Taiwan è circondata, un nuovo video mostra le forze cinesi che si avvicinano da tutti i lati e Taiwan viene chiusa in un'area circolare, potenziale bersaglio.

Le navi della marina e della guardia costiera, le unità missilistiche aeree e terrestri sono state tutte messe in allerta, in particolare intorno alle catene di isole di Kinmen e Matsu controllate da Taiwan, situate appena al largo della costa cinese e lontano dall'isola di Taiwan.