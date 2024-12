Liguria, Orlando interrotto da Bucci durante un'intervista

Genova, 3 dic. (askanews) - "Non si può far passare l'idea che l'opposizione sia a conoscenza di un piano per il taglio delle liste di attesa se questo non è vero. Questo è il punto fondamentale". Lo ha detto il deputato dem Andrea Orlando, parlando con i giornalisti al termine della seduta odierna del Consiglio regionale della Liguria, prima di essere interrotto dal governatore Marco Bucci, che gli ha domandato "Cosa è che non è vero?".

"E' diventato anche giornalista", ha replicato Orlando rivolgendosi ai cronisti che lo stavano intervistando. "E' una possibilità, ho un futuro", ha risposto Bucci chiudendo questo siparietto tra i due sfidanti dalle ultime elezioni regionali.

"Non si può far passare l'idea e questo non è rivolto a Bucci che fa la relazione che crede ma al presidente dell'assemblea - ha ribadito l'ex ministro riferendosi alla presentazione del programma di governo da parte del presidente della Regione Liguria - che l'opposizione sia a conoscenza di un piano sulle liste di attesa, se questo piano non è stato ancora illustrato all'aula".

Prima della fine della seduta Orlando aveva chiesto di intervenire in aula ma il suo intervento è stato fermato dopo poco dal presidente del Consiglio regionale Stefano Balleari, con la motivazione che la discussione sul programma illustrato da Bucci non era prevista oggi ma durante la prossima seduta del Consiglio regionale. "Tu sei il presidente di tutti, non il presidente di Bucci", ha detto l'ex ministro a Balleari uscendo dall'aula.