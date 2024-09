Liguria, Bucci: Iv fuori da giunta Genova? Lascio libertà a tutti

Genova, 2 set. (askanews) - "Renzi non è nella giunta, le persone che sono dentro la giunta han detto a chiare lettere che non escono ma poi saranno loro a decidere. Io lascio libertà a tutti. Ognuno deve fare quello che ritiene opportuno". Lo ha detto il sindaco di Genova Marco Bucci, dopo che Matteo Renzi ha dichiarato che Italia Viva è pronta ad uscire dalla sua giunta e a sostenere la candidatura di Andrea Orlando a presidente della Regione Liguria.

"Siamo in un Paese - ha sottolineato Bucci - dove c'è la libertà. La libertà è un valore importante per tutti e ognuno deve fare quello che è opportuno. Dopodiché io prenderò le mie decisioni in funzione di chi rimane, cosa rappresenta e come facciamo a portare avanti il programma perché questo è l'obiettivo dell'amministrazione. Abbiamo ottenuto il voto dei cittadini perché c'era un programma da realizzare e vogliamo finirlo. Mi auguro - ha concluso il sindaco di Genova - che si voti per chi ha il programma migliore, non per chi parla di più dicendo cose secondo me non vere".