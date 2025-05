Leader europei da Zelensky: Macron, Tusk, Merz e Starmer a Kiev

Kiev, 10 mag. (askanews) - I leader di Regno Unito, Francia, Germania e Polonia sono a Kiev per mostrare la loro solidarietà all'Ucraina in un momento d grande tensione con la Russia. Una visita con un valore ancora più simbolico all'indomani della grande parata per la vittoria nella Seconda Guerra Mondiale a Mosca.

Keir Starmer, Emmanuel Macron, Friedrich Merz sono arrivati insieme in treno a Kiev, dopo poi si sono incontrati con Donald Tusk e il presidente ucraino Zelensky, con cui hanno reso omaggio agli ucraini caduti in combattimento.

La giornata prevede anche un vertice più operativo a cui partecipano anche gli altri leader europei in videoconferenza, fra cui Giorgia Meloni.

I leader europei ribadiranno il loro appello per un cessate il fuoco incondizionato di 30 giorni, proposta già sostenuta dagli Stati Uniti e accettata da Kyiv l'11 marzo scorso, ma rifiutata da Mosca.