Milano, 17 apr. (askanews) - Centinaia di sagome nere di metallo disposte davanti al memoriale britannico del D-Day in Normandia, sulla sommità di Gold Beach, dove 25.000 britannici sbarcarono il 6 giugno 1944. Il progetto intitolato "Standing with Giants" rende omaggio ai soldati che hanno perso la vita durante lo sbarco in occasione dell'80esimo anniversario dell'operazione militare degli alleati che ha contribuito alla liberazione dell'Europa dall'occupazione nazista.