Card show, collezionismo e ospiti famosi: Collect IT a Milano

Milano, 5 mag. (askanews) - Oltre 100 espositori nazionali e internazionali: un'occasione per incontrare altri appassionati, scovare pezzi rari e lasciare le carte più preziose da far gradare: si è svolto al Superstudio Più di Milano il card show Collect IT con carte di tutti i tipi e per tutti i gusti: dalle sportive di Topps ai Pokémon, fino ai grandi classici come Magic: The Gathering. Senza dimenticare le serie come One Piece, Yu-Gi-Oh! e Lorcana.

Secondo il report annuale della società di ricerche Circana, la passione per le carte collezionabili sta conquistando sempre più italiani, con un boom di vendite pari al +23% solo nel 2024. Un trend in costante ascesa, che conferma anche la passione che sta dietro il collezionismo, oltre che la possibilità di creare un valore. Tra scambi e incontri, a Collect IT hanno preso parte ospiti del mondo del calcio, come l'ex campione dell'Inter Esteban Cambiasso e lo specialista di carte Pokémon Federic.