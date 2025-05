Papa Francesco col salvagente in mano in un nuovo murales a Milano

Milano, 2 mag. (askanews) - Papa Francesco con l'aureola, il giubbotto di salvataggio, un salvagente in mano e il saio francescano. Ai suoi piedi, disteso, Alan Kurdi, il bimbo siriano annegato in Turchia nel 2015, simbolo della innocente morte dei migranti di tutto il mondo.

E' comparso in via San Bernardino a Milano, sul muro esterno della Caritas Ambrosiana, il murales intitolato "Franciscus - The Hope". Opera dell'artista contemporaneo aleXsandro Palombo. Il quale sui social cita l'enciclica di Papa Francesco "Fratelli Tutti" sulla mancanza di responsabilità fraterna sulle migrazioni di oggi.

Un pontefice sempre attento agli ultimi, che nel 2023 scriveva, come citato dall'artista su Instagram: "Mai più i viaggi della speranza si trasformino in viaggi di morte. Le acque limpide del Mediterraneo non siano più insanguinate da incidenti così drammatici".