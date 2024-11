Ginevra, 18 nov. (askanews) - "Non esiste un piano B all'interno della famiglia delle Nazioni Unite, perché non esiste nessun'altra agenzia in grado di svolgere le stesse attività". Così il commissario generale dell'Unrwa, Philippe Lazzarini, durante una conferenza stampa a Ginevra, mentre Israele ha deciso di bandire l'agenzia.