Lavoro, novità per le PA italiane su servizi sicurezza e salute

Roma, 26 nov. - Importanti novità per le Pubbliche Amministrazioni italiane: Consip, con l'aggiudicazione dell'Accordo Quadro sulla Sicurezza e Salute nei luoghi di lavoro, ha escluso dall'accesso a questi servizi la maggior parte delle amministrazioni pubbliche. Le amministrazioni che, finora, usufruivano dei servizi prevenzionistici tramite Consip - come sicurezza, igiene del lavoro, formazione e assistenza tecnica - non potranno più aderire se non in grado di sottoscrivere contratti superiori alla soglia comunitaria di 220.000 euro.

Questo pesante cambiamento riguardda circa 1.600 enti, sui 1.700 che tradizionalmente ricorrevano alle convenzioni Consip, lasciandoli apparentemente senza una soluzione fondamentale per garantire sicurezza e salute nei luoghi di lavoro. Tuttavia, una buona notizia arriva da Sintesi Spa, storica aggiudicataria Consip per i servizi prevenzionistici. L'azienda ha deciso di garantire l'accesso agli stessi servizi, senza limitazioni, a tutte le amministrazioni interessate, mantenendo costi più contenuti rispetto alle precedenti convenzioni ed assicurando durata contrattuale triennale; fornitura integrata di servizi tecnici, formativi e sanitari; assicurazioni adeguate e coperture fino a 5 milioni di euro; nessun aggravio procedurale per l'acquisizione dei servizi. Inoltre i costi risultano ridotti rispetto ai parametri Consip.