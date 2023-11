L'Africa protagonista dell'edizione numero 50 di The Cal

Londra, 30 nov. (askanews) - Guarda all'Africa del futuro l'edizione numero 50 di The Cal, il celebre calendario Pirelli che per la prima volta viene affidato all'obiettivo di un fotografo africano. Ad immortalare gli scatti di The Cal 2024 è il ghanese Prince Gyasi, artista 28enne nato e residente ad Accra.

In "Timeless" - questo il titolo del calendario, presentato a Londra - i suoi personaggi, ritratti tra la capitale inglese e le città di Accra e Kumasi in Ghana, hanno tutti radici africane: la modella Naomi Campbell, l'attore e produttore Idris Elba, l'ex calciatore Marcel Desailly, l'attrice Angela Bassett, le cantanti Tiwa Savage e Teyana Taylor, la giovane poetessa Amanda Gorman, il regista Jeymes Samuel, la scrittrice Margot Lee Shetterly e l'artista ghanese Amoako Boafo. Gyasi stesso si è dedicato un mese del calendario. Uno dei protagonisti è Sua Maestà Otumfuo Osei Tutu II, re dello storico impero Ashanti dell'Africa occidentale, primo monarca a posare per The Cal.

"Ho voluto mettere in risalto alcune persone che mi hanno ispirato nel corso della mia vita", ha spiegato Gyasi che ha ritratto i suoi personaggi, coi colori e i contrasti decisi che lo hanno reso famoso, come dei supereroi.