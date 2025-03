La Russia condanna a 19 anni un britannico, "ha combattuto con Kiev"

Kursk, 5 mar. (askanews) - Il comitato investigativo russo ha dichiarato di aver condannato a 19 anni di carcere il britannico James Scott Rhys Anderson, 22 anni, giudicato colpevole di "terrorismo" e "mercenarismo": è stato catturato mentre combatteva a fianco dell'Ucraina nella regione russa di Kursk a novembre scorso.

In un video diffuso dal tribunale lo si vede arrivare in manette, con una giacca che sembra essere l'uniforme della prigione e annuire in silenzio dopo che gli viene tradotta la sentenza.

Anderson ha parlato in diversi video girati dagli ufficiali russi dopo essere stato fatto prigioniero, affermando di essere andato a combattere per la Legione Internazionale Ucraina dopo essere stato licenziato dall'esercito britannico.

Secondo il tribunale ha ammesso la sua colpevolezza, affermando di aver preso parte al conflitto "per ottenere una ricompensa". La Russia ha fatto sapere che trascorrerà "i primi cinque anni in prigione e il resto in una colonia penale di massima sicurezza".