La Royal Family con Kate e Carlo sul balcone di Buckingham Palace

Roma, 15 giu. (askanews) - La Principessa del Galles Kate Middleton e Re Carlo III hanno assistito, assieme al Principe William e figli e alla Regina Camilla, allo sfrecciare degli aerei della Raf dal balcone di Buckingham Palace a conclusione di Trooping the Colour, la cerimonia in onore del compleanno del Re.

Per Kate è stato il giorno del ritorno in pubblico dopo mesi di assenza durante le terapie contro il cancro, il Re a sua volta in cura per un tumore ha ripreso da poco gli impegni ufficiali.

Per la Royal Familiy è stata occasione per dare un'immagine di normalità e stabilità dopo settimane di incertezza sull'onda delle drammatiche notizie sulla salute dei due membri della famiglia.