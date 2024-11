"La parità non può aspettare" illumina Milano e Roma

Milano, 22 nov. (askanews) - Un messaggio forte e luminoso, con la campagna 'La parità non può aspettare': in occasione della Giornata internazionale contro la violenza sulle donne, del 25 novembre, il Gruppo TIM torna nuovamente a sensibilizzare l'opinione pubblica sui temi della parità di genere. È infatti on air, sull'impianto Urban Vision di Piazza del Duomo a Milano, una speciale versione in 3D ispirata dallo spot 'Il Labirinto' firmato dal premio Oscar Giuseppe Tornatore andato in onda in TV la prima volta il 31 dicembre 2023 prima del tradizionale discorso di fine anno del Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella. Al centro della storia i pregiudizi, gli stereotipi e le differenze di genere che le donne sono costrette ad affrontare ogni giorno: un labirinto di difficoltà da cui sembra impossibile trovare una via di uscita.

Fino all'8 dicembre, sulla facciata laterale del monumento simbolo di Milano, si alterneranno tre soggetti a rotazione dedicati agli aspetti fondamentali e imprescindibili della parità di genere: la parità economica, che sarà raggiunta fra 169 anni, la parità politica, che sarà raggiunta fra 162 anni e le pari opportunità che, secondo il Global Gender Gap Report 2023 del World Economic Forum, saranno raggiunte solo nel 2155, fra 131 anni.

Inoltre, le sedi di TIM di Via Val Cannuta a Roma e di Via Gaetano Negri a Milano si illuminano di arancione fino al 10 dicembre per mostrare il sostegno di TIM a "Orange the World" di UN Women, l'iniziativa contro la violenza su donne e ragazze.

Queste iniziative fanno parte di un progetto più ampio con cui TIM vuole contribuire ad accelerare il cambiamento sociale attraverso il superamento degli stereotipi, l'offerta di opportunità alle donne e il contrasto della violenza di genere.