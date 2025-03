Kate Winslet: interpretare Lee Miller ha cambiato anche me

Roma, 11 mar. (askanews) - Arriva nei cinema il 13 marzo "Lee Miller", il film sulla grande corrispondente di guerra americana che ci ha lasciato alcune delle immagini più indelebili del XX secolo, fra cui il suo celebre autoritratto nella vasca da bagno di Hitler. Nel film diretto da Ellen Kuras Kate Winslet interpreta questa ex modella, moglie di un mercate d'arte, che diventa una fotografa appassionata.

La repentina ascesa di Hitler al potere, quello che sta succedendo in Europa, la spinge a usare la sua determinazione per ottenere un lavoro da British Vogue e diventare poi, nonostante le regole patriarcali, un'acclamata corrispondente di guerra. "La cosa più importante per lei era non voltare le spalle. - ha spiegato Winslet - Avrebbe potuto ad un certo punto tornare a casa, decidere che quello che vedeva era troppo per lei, ma non avrebbe mai mollato. Perché credeva profondamente nella necessità di testimoniare, mostrare la realtà, lottare contro le ingiustizie".

La Miller voleva stare dove c'era l'azione, è stata in prima linea nella Seconda Guerra Mondiale, l'unica fotografa donna a documentare la liberazione dei campi di concentramento di Dachau e Buchenwald. "Lei ha pagato un peso emotivo enorme perché voleva essere una testimone diretta. - ha detto l'attrice - Questo l'ha cambiata per sempre e interpretarla ha cambiato anche me. Se posso aver dubitato di voler vivere la mia vita con resilienza, coraggio, forza, determinazione, compassione, dopo questa esperienza posso dire che queste cose fanno ancora più parte di me. Lei lottava per gli altri, ha ridefinito l'idea di femminilità, lasciando da parte la bellezza e la vanità. E' un personaggio che mi ha ispirato in maniera incredibile".