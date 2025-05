Milano, 13 mag. (askanews) - L'Alta rappresentante per la politica estera dell'Ue, Kaja Kallas, ritiene che Vladimir Putin "non oserà" partecipare ai colloqui ucraino-russi previsti per il 15 maggio a Istanbul, dove è prevista la presenza di Volodymyr Zelensky. "Zelensky ha fatto la cosa giusta dicendo 'ok, sono pronto a incontrare Putin, lasciatelo venire'", ha affermato durante una conferenza del Copenhagen Democracy Summit. "Ma non credo che Putin oserà."