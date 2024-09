Israele, Ben Gvir: via da governo se cessate il fuoco con hezbollah

Milano, 26 set. (askanews) - Il ministro della sicurezza nazionale israeliano di estrema destra, Itamar Ben Gvir, afferma che il suo partito politico "non sarà disposto a rimanere nella coalizione in nessuna circostanza" se un cessate il fuoco con Hezbollah, promosso dagli Stati Uniti e dai suoi alleati, diventasse permanente. "È tempo di continuare a colpire duramente Hezbollah, proprio come sta facendo l'Idf in Libano. Ecco perché non dobbiamo allentare la pressione e non dobbiamo cedere su questa questione", ha dichiarato.