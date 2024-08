Incursione Ucraina a Kursk, treno con sfollati arriva a Mosca

Roma, 10 ago. (askanews) - Uno dei primi treni che trasportano sfollati dalla regione russa di Kursk arriva a Mosca mentre l'Ucraina ha lanciato un'importante offensiva di terra. L'esercito ucraino ha invaso la regione di Kursk in quella che sembra essere la sua offensiva più pesante sul suolo russo dall'inizio del conflitto nel 2022. Le autorità hanno organizzato treni aggiuntivi fuori dalla regione di Kursk per far fronte all'afflusso di sfollati, che sarebbero migliaia.

"In un modo o nell'altro dovremmo fermare quello che succede lì. In modo che non ci sia la guerra", dice Larissa, 59 anni.

"Vladimir Vladimirovich (Putin), dovresti intraprendere un'azione militare più decisa perché temo che noi saremo i prossimi. In questo momento è Kursk, e dopo Kursk, come sapete, è Oryol", chiede Lyudmila Nikolaevna, residente nella regione di Oryol, al confine con Kursk, 68 anni.