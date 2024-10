In tour 'Cirilli e Family', il comedy show tutto da ridere

Milano, 21 ott. (askanews) - Il primo è tra i comici più seguiti. Il secondo è tra i conduttori e autori televisivi più amati. E - dopo più di 20 anni di collaborazione sul piccolo schermo e di chiacchierate e risate tra camerini e studi tv - Gabriele Cirilli è riuscito a coinvolgere Carlo Conti nel suo nuovo spettacolo, che, dal prossimo anno, calcherà i palchi dei più prestigiosi teatri italiani dal titolo 'Cirilli & Family'. Dopo il successo in prevendita nelle grandi città da di Roma a Torino, da Milano a Bologna si aggiungono a grande richiesta nuove tappe: tour fino a primavera 2025.

'Cirilli & Family' - in collaborazione con la 'MA.GA.MAT. Srl' e prodotto e distribuito da Vincenzo Berti e Gianluca Bonanno per VENTIDIECI - già dal titolo si evince il clima 'familiare' dello uno show che vedrà protagonista un artista, Cirilli, nato professionalmente proprio sul palcoscenico sotto la guida di un Maestro del Teatro quale è stato Gigi Proietti. Con la supervisione artistica di Conti - che, con grande disponibilità, ha dato idee e suggerimenti importanti per la messa in scena - lo show rappresenta la normale storia artistica di un mattatore della risata che ha conquistato il grande pubblico ed è arrivato alla maturità artistica. "Sono onorato del fatto che abbia deciso di lavorare con me a 'Cirilli e Family' e di questo (ma anche di tanto altro) gli sarò per sempre grato".