Milano, 6 set. (askanews) - Una storia di solitudine e bullismo, una serie di episodi che negli anni lo hanno segnato e con cui ancora oggi si trova a fare i conti. In anteprima il video "Nonostante Te" il nuovo singolo Niveo.

Il brano - prodotto da heysimo - è orientato al futuro: Niveo si mette a nudo e ci racconta di aver capito che, per lasciarsi alle spalle le ferite e la sensazione di disagio che si prova in alcune situazioni con altre persone, dovrà imparare a scegliere sempre se stesso per come è.

"Questo brano nasce dal bullismo fisico, ma soprattutto psicologico, che ho subito da alcuni dei miei coetanei durante l'adolescenza, un'esperienza che mi ha fortemente segnato. Nella canzone ho cercato di trasformare queste ferite in finestre di luce e positività per me e per tutte quelle persone che hanno subito o subiscono ingiustizie sulla propria pelle." Racconta Marco Fasano in arte Niveo, cantautore classe '03 nato e cresciuto in provincia di Pistoia, che vuole trasformare un'esperienza negativa in un'opportunità per attirare l'attenzione su temi importanti, dimostrando che la sua generazione non è solo indirizzata alla leggerezza, ma ha anche profondità e consapevolezza.

"Credo fortemente che i miei coetanei non siano interessati solo alla leggerezza come spesso sento dire. Questa consapevolezza mi sta spingendo ad aprirmi di più, condividendo parti di me che per anni ho considerato debolezze, ma che in realtà erano unicità. Non è stato facile rendersene conto prima, ma ora so che l'unica cosa che conta, nonostante tutto e tutti, è scegliere sempre se stessi".

Si tratta di un pezzo up tempo con una ritmica incalzante e melodie decise e serrate. La chitarra elettrica, dal suono scuro e malinconico, gioca un ruolo fondamentale nella produzione, andando a controbilanciare i synth brillanti.

Per il nuovo singolo e per la sua profonda e dolorosa storia di bullismo, Niveo ha ottenuto il patrocinio gratuito da parte del Centro Nazionale Contro il Bullismo Bulli Stop, con il quale probabilmente inizierà presto una collaborazione. Bulli Stop, aiuta le vittime di bullismo e di Cyberbullismo e per chiunque ne avesse bisogno è facilmente contattabile al seguente indirizzo e-mail info@bullistop.com oppure visitando il sito www.bullistop.com.