Milano, 26 mar. (askanews) - In anteprima il video "Esistere" il nuovo singolo di Jaboni, prodotto da Giorgio Lorito per Gil Produzioni. Il brano riflette sulla condizione di immobilità che spesso si prova di fronte alla vita, quando tutto sembra fermo e ricoperto di polvere, inclusi noi stessi. In questo stato, la passione e l'amore diventano un appiglio, ma la vera svolta arriva solo attraverso il cambiamento interiore. Per esistere davvero, è necessario lasciarsi andare, accettarsi e non permettere che la paura guidi le nostre scelte.

"Bisogna avere il coraggio di lasciarsi andare e non farci governare dalle paure per vivere in pieno i propri sentimenti, ingredienti essenziali della nostra esistenza." - Spiega Jaboni

Dal punto di vista musicale, il brano si inserisce nel solco del sound elettro-pop di respiro internazionale che caratterizza fin dall'inizio il percorso artistico di Jaboni, con un arrangiamento capace di amplificare il contrasto tra staticità e slancio vitale, in perfetta sintonia con il significato del testo. Il singolo, il secondo in italiano di Jaboni, dopo "Il cielo è tutto ciò che mi basta", che ha segnato un importante spartiacque nella carriera dell'artista con il passaggio dalla scrittura in inglese a quella in italiano, rappresenta un nuovo capitolo nella sua ricerca espressiva.