Iliad lancia la seconda parte della campagna "Entrare per credere"

Milano, 9 apr. (askanews) - Quante volte ci sarà capitato di non esprimerci a dovere nel dare delle indicazioni o di non capirle, per esempio leggendo le prescrizioni sulle ricette scritte in "medichese". Proprio sul concetto di chiarezza si basa il nuovo spot della compagnia telefonica Iliad, presentato alla stampa a Milano nel corso dell'evento "Che spettacolo la trasparenza", arricchito dalla stand-up comedy dell'attrice Giorgia Fumo, alla presenza dell'Amministratore Delegato dell'azienda, Benedetto Levi e del Chief Brand & Revenues Officer, Giorgio Carafa Cohen.

"Abbiamo il piacere di lanciare Chiarox - ha detto Carafa Cohen - il secondo episodio della campagna 'entrare per credere'. È una campagna nella quale Iliad racconta i suoi valori di brand, innanzitutto la trasparenza e, in questo secondo capitolo, la chiarezza. Iliad ama sempre un po' scherzare con dei cliché, in questo caso lo spot va a raccontare un medico che fa una ricetta per un suoi pazienti e, incredibilmente, è totalmente chiara e leggibile. Quindi giocando su questo cliché in cui tutti noi ci siamo trovati almeno una volta nella vita, andiamo a raccontare questa grande chiarezza che Iliad va a mettere nelle sue offerte, nella sua comunicazione verso i suoi utenti".

La compagnia telefonica, ironizza, quindi, su un'esperienza comune per raccontare come la trasparenza debba sempre essere un punto fermo, sia essa intesa come comunicazione dal linguaggio diretto, chiaro e semplice per essere pienamente comprensibile all'utente, sia - ovviamente - nelle offerte proposte ai clienti, con condizioni semplici e comprensibili, senza brutte sorprese o clausole nascoste.

"La chiarezza per Iliad è un valore assolutamente fondante sia nella comunicazione ma, in generale, anche della costruzione di quella che è la sua offerta di marketing - ha aggiunto il manager - spendiamo un sacco di tempo per riuscire a creare sia delle offerte che delle campagne estremamente semplici, trasparenti e chiare. Questo non è un lavoro semplice ma, al tempo stesso, ci porta a garantire un rapporto di enorme fiducia nei confronti della nostra community di ormai quasi 11 milioni di utenti".

Il nuovo spot, firmato da Media.Monks Milan, sarà in onda in televisione e sul web fino a metà maggio nei formati da 30'' e 15".