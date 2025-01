Il rilascio degli ostaggi thailandesi nella Striscia di Gaza

Khan Younis, 30 gen. (askanews) - In queste immagini militanti di Hamas e della Jihad islamica consegnano alcuni ostaggi thailandesi alla Croce Rossa a Khan Younis, nel sud della Striscia di Gaza, in una scena caotica con centinaia di persone che accorrono per assistere all'evento.

Sono tre gli ostaggi israeliani e cinque thailandesi rilasciati dopo quasi 16 mesi di prigionia nella Striscia di Gaza, nel terzo scambio di ostaggi con prigionieri palestinesi nell'ambito del cessate il fuoco tra Israele e Hamas.