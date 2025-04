Il Papa a sorpresa a San Pietro: "Buona domenica e grazie a tutti"

Roma, 7 apr. (askanews) - "Buona domenica a tutti, grazie tante" ha detto Papa Francesco che a sorpresa si è presentato in piazza San Pietro a Roma per il Giubileo degli ammalati e del personale sanitario.

Il Pontefide ha rivolto un saluto alle tante persone presenti. Arrivato in sedia a rotelle è stato accolto da un grande applauso.

Ha voluto "salutare con affetto" i tanti pellegrini presenti e li ha voluti "ringraziare di cuore per le preghiere elevate per lui per la sua salute" nei giorni del ricovero in ospedale e quelli della sua convalescenza. Parole pronunciate nelle diverse lingue da alcuni lettori, attraverso cui il Santo Padre ha voluto "impartire la benedizione apostolica".