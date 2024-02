IA, Trivilino (Meta): noi a disposizione del legislatore

Roma, 7 feb. (askanews) - "Meta ha percepito sin dall'inizio la potenza dell'Intelligenza artificiale, per noi è importante democratizzare lo spazio dell'Ia. Con l'Ai Act, che si sta discutendo a livello europeo, si sta andando in questa direzione ma il processo è ancora lungo. Noi rimaniamo a disposizione del legislatore europeo e nazionale per contribuire alla discussione", lo ha detto questa mattina Claudia Trivilino, Public Policy Manager di Meta, intervenuta a Largo Chigi, il format di The Watcher Post. "I social hanno ancora la stessa mission di 20 anni fa: creare comunità e avvicinare le persone - ha aggiunto -. L'ingresso dell'Intelligenza artificiale può rispondere a nuove esigenze di utenti che vogliano produrre contenuti più ingaggianti e accattivanti ed esprimersi in modi nuovi e creativi, sempre con l'obiettivo di rimanere in contatto come persone e sviluppare il proprio business online. Per questo ritengo che l'Ia sarà la tecnologia costitutiva e fondativa delle piattaforme in futuro. E non dobbiamo dimenticare il Metaverso, estremamente intersecato con l'Ia. L'Ia, infatti, aiuta a immaginare lo spazio intorno a noi, ma è il Metaverso che permette di entrare nelle realtà immersive. Le due tecnologie devono crescere e svilupparsi insieme".