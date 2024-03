I Tre Allegri Ragazzi Morti, è uscito il video di "Ho'oponopono"

Roma, 4 mar. (askanews) - Online da oggi su YouTube il video di "Ho'oponopono", primo singolo estratto da "Garage Pordenone", il nuovo disco di Tre Allegri Ragazzi Morti in uscita il 12 aprile per La Tempesta.

Girato a Palermo con protagoniste le Poison Kittens, la squadra palermitana di roller derby, il video di "Ho'oponopono" utilizza un linguaggio originale, alternando reel fotografici a video e didascalie esegetiche che tengono assieme la narrazione. Alla regia, la film maker Annapaola Martin, nota per aver documentato la scena rock degli anni zero, e il cantante-fumettista dei Tre allegri, Davide Toffolo.

Il roller derby nasce quasi un secolo fa, ma negli ultimi vent'anni è riemerso con qualche elemento di novità, sviluppandosi non solo come sport, ma anche come movimento con una sua cultura ben definita. Negli anni Duemila sono spuntati alcuni degli elementi estetici più caratteristici del roller derby moderno, come il viso truccato con glitter e colori accesi oppure altri accessori, come bandane, calze a rete o paradenti colorati. Al tempo stesso, si è rafforzata l'abitudine di usare nomi ironici, storpiati o che suggeriscono una certa aggressività per indicare sia le squadre sia gli alter ego delle giocatrici in campo. Praticamente ogni giocatrice ha una propria maschera, come i Ragazzi morti.