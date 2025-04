I Pinguini Tattici Nucleari verso il tour: live è nostra dimensione

Firenze, 7 apr. (askanews) - Riccardo Zanotti e Elio Biffi de I Pinguini Tattici Nucleari hanno presentato a Firenze, in Palazzo Vecchio con la sindaca Sara Funaro, la data del 25 giugno che li vedrà esibirsi al Visarno.

La tappa fiorentina arriva in quello che il tastierista Elio Biffi definisce "il cuore" del nuovo tour.

Dopo Campovolo, due volte San Siro, l'Arena di Treviso, l'Olimpico di Torino e lo Stadio di Ancona, i Pinguini porteranno al Visarno le canzoni di "Hello World", album che, sin dalla sua intro, sembra particolarmente concepito per la dimensione live.

E' vero anche che la dimensione live è inscindibile dalla natura stessa dei Pinguini: "se si produce un disco nel 2025 -osserva il frontman Riccardo Zanotti- è perché ci dev'essere l'esigenza di fare un disco, la necessità. Altrimenti si farebbero solo singoli o canzoni separate tra loro. Un disco deve raccontare tante cose, nel nostro caso, della nostra realtà o almeno di come la concepiamo. E' questo che vogliamo raccontare sul palco. 'Hello World' è pensato come disco live perché tutti i nostri dischi sono in qualche modo dischi che devono essere eseguiti dal vivo. Siamo una band che nasce per suonare dal vivo, prima di registrare qualsiasi cosa, quindi la nostra quintessenza è proprio quella del concerto".