Guterres: a Gaza livello di distruzione vittime mai visto prima

Ginevra, 12 giu. (askanews) - Il segretario generale delle Nazioni Unite Antonio Guterres ha descritto le conseguenze della guerra in corso a Gaza come "un caso unico in quanto a livello di distruzione e di vittime nella popolazione palestinese che non ha precedenti in nessun'altra situazione". Da Ginevra, in Svizzera, Guterres si è rifiutato di commentare un rapporto diffuso dalla Commissione indipendente d'inchiesta su Gaza, secondo il quale Israele ha commesso crimini contro l'umanità durante la guerra a Gaza, compreso quello di "sterminio", aggiungendo però che sia i gruppi armati israeliani che quelli palestinesi hanno commesso crimini di guerra.