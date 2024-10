Glo rinnova il ruolo di gold sponsor alla Barcolana 56

Trieste, 17 ott. (askanews) - Si tiene a Trieste Barcolana 56, la regata velica più grande del mondo. Per il terzo anno consecutivo glo, marchio di punta di BAT Italia, è Gold Sponsor dell'evento e sostiene parallelamente anche l'imbarcazione Maxi 100 Arca SGR, già vincitrice della scorsa edizione. La Città di Trieste, oltre ad ospitare la Barcolana, rappresenta un polo strategico per BAT con "A Better Tomorrow Innovation Hub", il centro d'eccellenza dedicato alla produzione e innovazione di prodotti a potenziale rischio ridotto.

Della collaborazione di glo con Barcolana e Arca SGR ci ha parlato l'Amministratore Delegato di BAT Italia, Fabio de Petris: "Abbiamo trovato questo connubio straordinario con Arca perché abbiamo una strategia basata sull'innovazione, tecnologia e sostenibilità. Il progetto di Arca rappresenta in maniera concreta tutti questi valori, questo perché Furio Benussi con il suo team è riuscito a ridare vita ad una nave che fondamentalmente era destinata ad essere distrutta. Si tratta dell'unica nave certificata EPD dalla Rina, quindi è un segno concreto di come innovazione, sviluppo tecnologico, visione, passione anche nel fare le cose possa aver portato a raggiungere obiettivi straordinari. Esattamente lo stesso percorso che noi stiamo facendo in questo grande momento di trasformazione dal tabacco tradizionale alle nuove categorie, e ci è sembrato un punto di contatto perfetto".

Arca SGR, già trionfatrice della scorsa regata, anche quest'anno porta il logo di glo sulla randa. Furio Benussi, capitano dell'imbarcazione e triestino doc, commenta: "L'oggetto principale è il rispetto dell'ambiente, quindi fra glo e Fast and Furio c'è grande sinergia nel rispetto di quello che è il nostro mare, che è quello che da l'ossigeno al 50% del pianeta. Glo e Fast and Furio vanno sullo stesso binario verso un rispetto e cercare di implementare e portare il messaggio del rispetto del mare".

In occasione della Barcolana, glo presenta in anteprima nazionale "Materic Collection", la nuova edizione limitata di dispositivi HYPER PRO: "All'interno del brand glo abbiamo lanciato recentemente questa edizione limitata 'Materic Collection' che è una edizione straordinaria e bellissima perché si tratta di prodotti che richiamano quella che è la potenza della natura, tradotta in chiave tecnologica che è ciò che rappresenta glo".

Per la manifestazione glo ha allestito la "Casa delle Nuove Categorie di BAT Italia", collocata sulle rive. Un luogo dove i consumatori maggiorenni di nicotina possono scoprire, provare e acquistare l'intera gamma di prodotti di nuova generazione BAT. Week end che si è concluso con la vittoria della 56esima edizione della Barcolana di Trieste di Furio Benussi e del suo Fast and Furio Sailing Team, a bordo di Arca SGR.