Nato, Orban: Donald Trump è un uomo di buon senso

L'Aia, 25 giu. (askanews) - Il premier ungherese Viktor Orban ha detto che Donald Trump "è un uomo di buon senso"; arrivando al World Forum dell'Aia, nei Paesi Bassi, per partecipare alla riunione del Consiglio Atlantico nell'ambito del summit della Nato, Orban ha dichiarato: "L'ordine internazionale si basa più sul buon senso e il presidente degli Stati Uniti è un uomo di buon senso come avete visto proprio di recente per come ha gestito il conflitto tra Iran e Israele".

Orban tra le altre cose si è espresso anche sull'Ucraina. "Non è un membro della Nato e la Russia neppure - ha affermato - e il mio obiettivo è che le cose restino così".