Gaza, l'esercito israeliano mostra le operazioni di terra a Rafah

Milano, 15 mag. (askanews) - L'esercito israeliano ha diffuso un video che mostra le truppe che operano nella parte orientale di Rafah, nel sud della Striscia di Gaza. Sfidando i moniti internazionali, Israele ha inviato carri armati nell'affollata città di confine e ha preso il controllo del valico con l'Egitto, che è la via principale per gli aiuti nel territorio palestinese assediato. Nonostante la minacciata operazione di terra israeliana non sia ancora ufficiale, di fatto le truppe già sono operative sul campo.