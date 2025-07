"Miley Cyrus: Something Beautiful", il film con l'ultimo album

Roma, 2 lug. (askanews) - Si intitola "Miley Cyrus: Something Beautiful", il film che accompagna l'ultimo album della cantante, e che sarà disponibile in streaming il 30 luglio su Disney+ in Italia.

Dopo essere stata premiata come Disney Legend, lanciata molti anni fa dal personaggio di Miley Stewart/Hannah Montana nella serie televisiva di Disney Channel "Hannah Montana", Miley Cyrus continua il suo rapporto di lunga data con Disney, collaborando ancora una volta per quest'opera pop, con tredici nuove canzoni originali tratte dal visual album "Something Beautiful".

Il film è prodotto dalla stessa Cyrus, XYZ Films e Panos Cosmatos in collaborazione con Sony Music Vision, Columbia Records e Live Nation, ed è diretto da Miley Cyrus, Jacob Bixenman, Brendan Walter, con la fotografia di Benoit Debie. Presentato in anteprima il 6 giugno al Tribeca Festival, è uscito al cinema solo per un giorno il 12 giugno negli Stati Uniti e in Canada, mentre il 27 giugno nelle sale italiane.