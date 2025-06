Governatore della California: riprenderò controllo Guardia Nazionale

San Francisco (California), 13 giu. (askanews) - Un giudice federale degli Stati Uniti ha ordinato a Donald Trump di restituire il controllo della Guardia Nazionale californiana allo Stato della California, affermando che la decisione del presidente di dispiegarla a Los Angeles, colpita dalla protesta, contro le obiezioni del governatore statale Gavin Newsom, era "illegale". Dopo la sentenza, Newsom ha dichiarato: "La Guardia Nazionale sarà riassegnata a ciò che stava facendo prima che Donald Trump la requisisse".

Il giudice Charles Breyer ha sospeso l'ordine fino alle 12 ora locale (le 21 in Italia) di venerdì, e la Casa Bianca ha quasi immediatamente lanciato un appello, in un caso fondamentale per definire i limiti del potere dell'esecutivo federale, e che potrebbe arrivare fino alla Corte Suprema.