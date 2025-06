Mantova, 13 giu. (askanews) - "Abbiamo dimenticato la nostra tradizione di imprese basate sulla persona, in cui 'fare con' è un fattore fondamentale sia all'interno dell'impresa che fra le imprese. È questo il modo per recuperare la produttività che manca". Lo ha detto ad askanews Giorgio Vittadini, presidente della Fondazione per la sussidiarietà, durante la seconda giornata del Seminario estivo di Fondazione Symbola a Mantova.