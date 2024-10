Gaza City un anno dopo, strade distrutte e città irriconoscibile

Gaza City, 7 ott. (askanews) - Nelle immagini Gaza City dopo un anno di guerra: strade distrutte e città irriconoscibile dopo mesi di bombardamenti israeliani cominciati in seguito all'attacco sferrato da Hamas il 7 ottobre del 2023, quando centinaia di miliziani armati entrarono nel Sud di Israele uccidendo 1.200 persone e rapendone oltre 250.

Sono un figlio di Gaza, ho 64 anni. Ora, quando cammino per le strade, non la riconosco più - dice un abitante di Gaza City - anche l'aspetto delle persone è cambiato per la perdita di peso e del cambiamento del colore della pelle".