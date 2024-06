G7, Biden: "Servono trilioni per colmare divario infrastrutture"

Borgo Egnazia (Br), 13 giu. (askanews) - "Abbiamo ancora molta strada da fare per colmare il divario infrastrutturale che lascia indietro troppi paesi" A dichiararlo è stato il presidente americano Joe Biden intervenendo all'evento del G7 sulle partnership per gli investimenti e le infrastrutture.

Il presidente americano rivolgendosi al ceo di Blackrock Larry Fink e a quello di Microsoft, Satya Nadella ha spiegato che la PGI (Partnership for Global Infrastructure and Investment) sta attraendo investimenti anche di privati. "Oggi, BlackRock e altri partner si impegnano a investire almeno 4 miliardi di dollari in progetti infrastrutturali in linea con le nostre priorità PGI" ha detto il presidente Usa aggiungendo che Microsoft si è impegnata a costruire un data center in Kenya per un miliardo di dollari.

Biden ha incoraggiato la collaborazione tra i paesi del G7, ma anche "con il settore privato, con la Banca Mondiale, con i paesi di tutto il mondo per mobilitare ancora più capitali, per passare dai miliardi...e dobbiamo arrivare ai trilioni che sono necessari per colmare questo divario infrastrutturale. Questo ci garantirà un migliore futuro insieme".