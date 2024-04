G7, a Capri nasce il "gelato arcobaleno" per lanciare un messaggio di pace

Capri, 18 apr. (askanews) - A Capri nasce il gelato artigianale multigusto G7 unitamente a un messaggio per la pace. A lanciarlo è la celebre gelateria Buonocore che si trova in via Vittorio Emanuele, a pochi passi dalla sede del vertice ministeriale G7 Esteri.

Sono cinque i gusti, tutti naturali che compongono la vaschetta: amarena, menta, arancia, limone e fragola, scelti per riprodurre i colori delle sette nazioni impegnate nel vertice, con un albero di ulivo verde a simbolo della pace e con la scritta G7 Italia.