L'ad Medusa Giampaolo Letta: "A breve progetto molto molto siciliano"

Siracusa, 13 apr. (askanews) - "C'è un progetto molto interessante che verrà annunciato a giorni, che si concretizzerà a breve, posso dire solo che sarà molto molto siciliano per quello che racconta e per chi lo racconta, ma non posso dire altro". Lo ha detto Giampaolo Letta, ad di Medusa Film a margine degli Stati Generali del Cinema al Castello Maniace di Siracusa fino al 14 aprile, parlando di un progetto che sarà annunciato a breve ma di cui non ha voluto svelare altro. Dalle sue parole però in molti hanno pensato a un regista siciliano doc come Giuseppe Tornatore, anche perché Letta ha confermato che si tratta di "un ritorno".