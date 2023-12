Roma, 7 dic. (askanews) - Dopo la firma dell'accordo di coesione con la Lombardia, la presidente del Consiglio Giorgia Meloni ha visitato gli stand di "Artigiano in Fiera" alla Fiera di Rho. La premier si è fermata a parlare con un'artigiana che lavorava al telaio e ha ammirato le sue sciarpe, poi si è seduta al telaio per provarlo e ha commentato: "Certo ci vuole una pazienza...", riferendosi al lavoro certosino per realizzare un a sciarpa artigianale.