Frezza e Stefano Boeri Interiors insieme agli IBM Studios

Milano, 19 apr. (askanews) - In occasione della Design Week 2024 di Milano, Frezza presenta la collezione disegnata da Stefano Boeri Interiors, presso gli IBM Studios, presenta Mux70, una collezione di arredi per ufficio direzionale disegnata dallo studio in celebrazione dei 70 anni di Frezza. Ne ha parlato l'architetto Stefano Boeri:

"Nella città contemporanea i confini tra tempo e spazio del lavoro, dell'abitare e del tempo libero sono oggi molto sfumati. Abbiamo pensato, quindi, per Frezza un sistema per un tavolo da lavoro per manager che però sia estremamente versatile. Utilizzabile anche per momenti più conviviali legati ad incontro, dialogo e cibo. Questo è la nostra filosofia che ha legato questo sistema modulare di spazi per ufficio".

L'iconica Mux di Frezza lanciata nel 1984 rimarrà nella storia. Uno sguardo al passato, ma con la visione del futuro in mente. Così Frezza guarda alla nuova collezione, come ha raccontato il suo General Manager Cristian Faggiani:

"Festeggeremo anche l'inserimento di Frezza nel registro di marchi storici che per noi è un'onorificenza molto importante perché ricorda quella che è stata la storia di questa azienda che fin dagli anni '70 ha intrapreso l'avventura dell'internazionalizzazione. Ancora oggi Frezza è presente in quasi tutti i continenti con le proprie filiari o partner che collaborano da decenni con l'azienda".

Della collezione ce ne ha parlato il Partner e Director dello studio Stefano Boeri Interiors Giorgio Donà:

"Mux70 è una collezione che ci piace immaginare aperta. Un progetto che accoglie ed accoglierà possibili nuovi funzioni, è quindi un luogo di lavoro ma che è viene dedicato anche al relax, al tempo libero, al lavoro di gruppo. È una collezione flessibile che offre e propone paesaggi nuovi".

Pensata per accogliere ogni inclinazione di gusto, la Mux70 va a inserirsi in maniera armoniosa anche nelle sfere più private della vita quotidiana.