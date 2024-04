"Free Willy", il bar gay per nudisti ad Amsterdam

Roma, 16 apr. (askanews) - In un bar di Amsterdam, sei uomini sono riuniti attorno al tavolo da biliardo discutendo su come sia meglio colpire le palline. Sono tutti nudi dalla caviglia in su: benvenuti al "Free Willy", un locale gay dove i clienti sono incoraggiati a togliersi i vestiti in nome dell'apertura e del relax. Il proprietario Richard Keldoulis:

"Metà e metà, permettiamo di tenere l'intimo, così molte persone tengono l'intimo ma noi li scoraggiamo e cerchiamo di farli spogliare del tutto. Ma certamente non tutti sono a loro agio nudi, spesso se vedi che quasi tutti sono nudi quei due o tre che fanno resistenza probabilmente leveranno anche loro l'intimo".

È questo l'unico bar per nudisti ad Amsterdam riservato alla comunità LGBTQ+, una specie di porto sicuro, mentre in città tolleranza e divertimento sembrano decisamente in calo:

"Quando sono arrivato ad Amsterdam 30 anni fa avevamo più di un centinaio di locali (gay, ndr), in pratica se ne sono andati quasi tutti, non so quanti locali gay in tutto siano rimasti, probabilmente 20 in città. Tutta questa via aveva un sacco di locali gay hanno tutti chiuso, quindi penso sia davvero importante avere posti dove possiamo incontrarci, dove il personale è gay, tutti quelli che lavorano qui sono gay o queer e così le persone si sentono, ovviamente, molto più a loro agio".

Amsterdam insomma vuole cambiare immagine: non più solo droga, sesso e rock and roll. Per la manager Anne Rodermond, Free Willy con il suo arredamento fallico, alla fin fine è un locale molto semplice:

"Abbatte le barriere e penso che questo posto sia molto umile, voglio dire, rispetto ad altre attività che si concentrano davvero sull'attività sessuale, questo è davvero un incontro con l'erotismo e poi forse con la sessualità".

"La differenza è che quando esci molta gente ti guarda per quello che indossi, per i tuoi vestiti. Invece questo è un ritorno alla natura...", dice uno dei clienti, Philip, lamentandosi del fatto che i locali gay sono ora pieni di eterosessuali.

"E ovviamente è sessualmente solleticante vedere altri uomini nudi e pensare 'ok mmm' più interessante che probabilmente con i vestiti addosso", aggiunge l'amico Erik.