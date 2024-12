Francesco Battista rinnova l'industria dei servizi online

Roma, 4 dic. - Le piccole e medie imprese tradizionali, insieme ai liberi professionisti, rappresentano il motore dell'economia, e nel corso degli ultimi anni le loro necessità si sono evolute. Oggi, sono sempre più orientate ad acquistare servizi online, con l'obiettivo di espandere la clientela, aumentare i ricavi e potenziare la loro presenza sui social media.

In questo contesto, Francesco Battista, imprenditore ormai affermato nel panorama digital, ha introdotto un nuovo modello per soddisfare questa richiesta: elaborando un modo per connettere domanda e offerta di servizi online. La sua intuizione ha portato alla creazione di un sistema che connette le attività tradizionali con una rete di professionisti del web qualificati, capaci di offrire servizi online validi ed efficaci. In questo modo, il "connettore" delega completamente la parte operativa e guadagna una provvigione su ogni servizio, semplicemente mettendo in contatto le due parti. Il modello prevede l'utilizzo di uno strumento di ricerca online che identifica in tempo reale le imprese tradizionali pronte ad acquistare servizi online, in modo che l'imprenditore possa connetterle con i professionisti del web pronti a fornire tali servizi. Un aspetto fondamentale che distingue il modello di Battista da tutti gli altri è la gestione dei flussi finanziari. Infatti, i pagamenti avvengono sempre in anticipo a favore di chi fa da connettore, garantendo massima sicurezza per tutte le parti coinvolte. Solo dopo il completamento del servizio, il professionista del web riceve il suo compenso. Questa modalità elimina quindi i rischi imprenditoriali per il connettore che incassa subito dall'attività e compensa il professionista solo a servizio erogato. Il concetto alla base del "connettore online" è semplice: non è necessario fornire direttamente il servizio, procacciare clienti o gestire aspetti tecnici. Basta seguire il modello di Battista per mettere in contatto le attività che necessitano di supporto digitale con i professionisti del web in grado di offrirlo, generando profitti costanti attraverso queste continue operazioni. Questo sistema si conferma efficace perché genera vantaggi economici per tutte le parti: Da un lato per le attività tradizionali, questo modello rappresenta un'opportunità unica per ottenere i servizi online che cercano in modo rapido, efficiente e con il miglior rapporto qualità prezzo, senza dover intraprendere lunghe ricerche sui singoli fornitori. Dall'altro i professionisti del web possono concentrarsi sul loro lavoro tecnico senza preoccuparsi di trovare attività interessate ai loro servizi.