Fra maltempo e polemiche, grande folla al Lucca Comics

Lucca, 4 nov. (askanews) - Fra maltempo e polemiche al Lucca Comics, l'evento più importante dedicato a fumetti e videogiochi in Italia, anche quest'anno grandi folle e biglietti sold out nei giorni clou, durante il weekend.

L'edizione si è aperta fra le polemiche per la defezione di alcuni autori e autrici, fra cui Zerocalcare e Fumettibrutti, a causa del patrocinio di Israele alla manifestazione. Poi il maltempo che ha creato molti disagi soprattutto nelle giornate di apertura con difficoltà nella circolazione dei treni e code più lunghe del previsto all'entrata.

Ma in città e negli stand delle case editrici, seppur fra ombrelli e file, l'atmosfera fra cosplayer, fumetti, firmacopie e videogiochi è rimasta quella di sempre. Fra gli ospiti d'onore quest'anno la leggenda Usa dei fumetti Frank Miller, che ha celebrato a Lucca i 25 anni di 300 (Star comics) festeggiando coi suoi fan. Da non perdere l'enorme statua di Cthulhu di CMON che svetta in piazza San Giusto.