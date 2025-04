Fondazione Cottolengo Solidale: la Piccola Casa ha una nuova casa

Torino, 12 apr. (askanews) - Appello di Don Carmine Arice, Padre generale della Piccola Casa della Divina Provvidenza di Torino:

"Ogni anno, in occasione della denuncia dei redditi, abbiamo la possibilità di fare qualcosa di grande, cioè di pensare a realtà che hanno bisogno del nostro aiuto in quanto si prendono cura delle persone più indigenti. Ecco, quindi, la possibilità di destinare il cinque per mille, senza nessuna risorsa aggiuntiva poiché sono risorse detratte dalla denuncia dei redditi, per poter sostenere anche le opere di assistenza, di salute e di educazione della Piccola Casa della Divina Provvidenza. È un gesto che non costa nulla ma può essere molto prezioso: non si tratta solo di benevolenza, ma di un atto di giustizia".