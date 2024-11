Fitto: "Oggi qui non rappresento un partito o l'Italia, ma l'Europa"

Bruxelles, 12 nov. (askanews) - "Oggi è un onore per me essere qui di fronte a voi come commissario designato e sono pronto a mettere tutta la mia esperienza ad uso e servizio della Commissione e Unione europea. Sono anche onorato che il governo italiano guidato da Giorgia Meloni mi abbia proposto come membro del futuro collegio dei commissari. Vorrei ringraziare la presidente eletta Von der Leyen per avermi affidato il ruolo di vicepresidente esecutivo per la Coesione e per le Riforme": ha esordito così, in inglese, il vicepresidente designato per la Coesione e le Riforme della prossima Commissione europea, Raffaele Fitto, rivolgendosi agli eurodeputati della commissione Affari regionali, competente per l'audizione, e a quelli 'invitati' da altre sei commissioni parlamentari, nel suo discorso introduttivo durante l'audizione di conferma al Parlamento europeo.

"Voglio essere chiaro: non sono qui per rappresentare un partito politico, non sono qui per rappresentare uno Stato membro, sono qui oggi per affermare il mio impegno per l'Europa", ha aggiunto.