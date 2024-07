Filmmaster firma gli show sportivi dell'estate 2024

Roma, 23 lug. (askanews) - Filmmaster, azienda italiana leader globale nella produzione di eventi su larga scala, ha firmato gli show che hanno infiammato gli stadi dei due grandi eventi sportivi dell'estate 2024: la finale di UEFA Euro 2024, domenica 14 luglio all'Olympiastadion di Berlino, e quella di CONMEBOL Copa America 2024, svoltasi lo stesso giorno dall'altra parte dell'Atlantico all'Hard Rock Stadium di Miami, con Shakira protagonista di uno spettacolo che è già entrato nella storia come il primo half time show del calcio. Un evento senza precedenti, con 8 minuti di grande musica dal vivo e di realtà aumentata all'avanguardia, prodotta proprio da Filmmaster. Con il palco allestito in soli 5 minuti per uno show tra elicotteri e quattro quadri digitali ispirati all'ultimo album di Shakira, uno per canzone.

Antonio Abete, presidente Filmmaster:

"Contestualmente a migliaia di km distanza abbiamo prodotto due grandi eventi nel mondo dello sport, la cerimonia di chiusura degli Europei di calcio a Berlino e quella di chiusura della Copa America a Miami. Non prima o dopo la partita ma tra il primo e il secondo tempo. Con una presenza di una star internazionale del calibro di Shakira, cosa che ci inorgoglisce per essere stati in grado di produrre due eventi con due team differenti, due progetti con un elevato tasso di difficoltà di realizzazione. E speriamo che l'aver prodotto la cerimonia a Miami sia di buon auspicio perchè nel 2025 la Fifa World Cup sarà ospitata negli Stati Uniti e nel 2026 resterà sempre nel continente nord americano".

Ma rimanendo nel calcio, Filmmaster è protagonista anche di un film documentario sulla seconda stella dell'Inter:

"Inter è un progetto della nostra business unit media - prosegue Abete -, ne siamo orgogliosi perché è un contenuto originale che abbiamo costruito con Inter e sarà distribuito a settembre nelle più importanti sale cinematografiche non solo lombarde ma in tutta Italia con il nostro partner Nexo. E' un contributo che vuole celebrare il raggiungimento del ventesimo scudetto, un contenuto che racconta il percorso che ha portato la squadra a questo risultato visto con gli occhi dei giocatori e del tifoso, e racconta anche come la città di Milano ha vissuto l'evento e la festa".

Non solo sport nei progetti di Filmmaster:

"E' ancora aperta al pubblico la mostra di Dolce e Gabbana che abbiamo prodotto con un partner inglese a Palazzo Reale e abbiamo appena chiuso la produzione del Noor Festival in Arabia Saudita e siamo in procinto di sapere come la gara relativa all'edizione 2024 è andata. Incrociamo le dita e speriamo che il buon lavoro fatto possa essere di buon auspicio".

Guardando avanti altri progetti in campo sportivo:

"Il 2026 ci vede in fase di gara per le cerimonie relative alle Olimpiadi di Milano Cortina, siamo un'azienda italiana e speriamo di avere un ruolo primario all'interno di questo evento. Siamo confidenti".

E il successo di Filmaster non è solo documentato dai molteplici riconoscimenti e dalle grandi produzioni realizzate ma sta anche nella forza dei numeri, come quelli del bilancio 2023:

"Abbiamo ottenuto degli ottimi risultati con un netto miglioramento rispetto al 2022, ricavi che sfiorano i 150 milioni di euro con una marginalità di 16 milioni, mantenendo la media della industry avendo un Ebitda di circa il 10% quindi siamo molto soddisfatti"