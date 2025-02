Fastned inaugura in A4 la prima stazione di ricarica in Italia

Milano, 28 feb. (askanews) - Fastned, azienda europea specializzata nella ricarica ultraveloce, ha aperto la sua prima stazione di ricarica per veicoli elettrici in Italia. La nuova stazione si trova nell'area di sosta Truck Park Brescia Est, lungo l'autostrada A4 tra Brescia e Padova, un'arteria strategica nel nord del Paese. Si tratta della più grande stazione di ricarica EV attualmente presente sulla rete autostradale A4.

L'azienda punta ad aprire 1.000 stazioni in tutta Europa entro il 2030. Con oltre 340 stazioni attualmente operative, il primo sito in Italia segna l'ingresso di Fastned in un nuovo mercato, portando a otto il numero di Paesi in cui l'azienda offre ricarica ultraveloce ai conducenti.

Michiel Langezaal, co-fondatore e CEO di Fastned, ha dichiarato: "Questa al Truck Park Brescia Est è la prima stazione di ricarica Fastned in Italia, si tratta del primo step di una partnership che per noi rappresenta un importante investimento a lungo termine. Ne siamo molto orgogliosi e siamo al lavoro per costruire altre stazioni di ricarica in tutta Europa e soprattutto in tutta Italia: per i proprietari di auto elettriche è molto importante avere così tante postazioni di ricarica veloce, non vediamo l'ora di implementare la nostra rete per consentire al Paese di realizzare la transizione verso l'alimentazione elettrica".

La stazione Fastned di Truck Park Brescia Est porta l'esperienza di ricarica pluripremiata dell'azienda in una delle aree italiane con la più alta concentrazione di veicoli elettrici. Secondo l'European Alternative Fuels Observatory, oltre il 50% delle auto elettriche in Italia è immatricolato nelle regioni del Nord-Est e Nord-Ovest.

Simone Saccani, Market Development Manager di Italy Fastned, ha rilasciato le seguenti dichiarazioni: "Abbiamo investimenti pianificati per tutto il Paese. Inizieremo con diverse stazioni da sviluppare nel Nord Italia. L'Italia giocherà un ruolo fondamentale nell'obiettivo di Fastned di aprire altre migliaia di stazioni di ricarica. Vogliamo aiutare la transizione alla nuova mobilità elettrica e dare la spinta decisiva; le immatricolazioni sono in crescita, una rete capillare e affidabile di ricarica, soprattutto sulle arterie autostradali, contribuirà all'evoluzione del settore".

Inizialmente, la stazione di Truck Park Brescia Est sarà dotata di otto punti di ricarica da 400 kW, con la possibilità di futuri ampliamenti per aumentare ulteriormente la capacità.

Bruno Chiari, Direttore Generale della A4 Holding Brescia-Padova, ha poi concluso: "L'apertura di questa stazione di ricariche veloci è un tassello fondamentale nello sviluppo del progetto della mobilità sostenibile che, ormai da alcuni anni, abbiamo iniziato. Noi pensiamo che l'autostrada abbia un compito primario in questa prospettiva e quindi una infrastrutturazione del mercato della mobilità elettrica è fondamentale per poter permettere agli utenti autostradali di poter usufruire di questo servizio".

L'Italia si conferma così un attore chiave nella transizione europea verso la mobilità elettrica.